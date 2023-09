Cet évènement est passé Exposition d’articles sacrés Église Notre Dame de l’Assomption Coux et Bigaroque-Mouzens Catégories d’Évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens

Dordogne Exposition d’articles sacrés Église Notre Dame de l’Assomption Coux et Bigaroque-Mouzens, 16 septembre 2023, Coux et Bigaroque-Mouzens. Exposition d’articles sacrés 16 et 17 septembre Église Notre Dame de l’Assomption Gratuit. Entrée libre. Visitez l’église rurale aux nombreux vestiges anciens comme la porte romane dite « Porte des Morts », les vitraux, le retable inscrit au titre des Monuments historiques, merveilleusement restauré il provient de l’abbaye de Fongauffier. Cette visite sera commentée samedi après-midi par l’historienne locale Monique Bourges-Audivert,T mais elle sera ouverte également dimanche toute la journée et vous pourrez découvrir les richesses sacerdotales de la commune. Église Notre Dame de l’Assomption 29 rue de Conty, 24220 Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Mouzens Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 76 46 32 79 L’église de Mouzens a été bâtie vers 1306.

Elle possède quelques magnifiques vestiges de son histoire dont un retable du XVIIe siècle. Nous y exposerons une partie des articles sacerdotaux de la commune : chasubles, ciboires, calices… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

