Vosges Découvrez une église au style gothique et roman Église Notre-Dame-de-l’Assomption Coussey, 16 septembre 2023, Coussey. Découvrez une église au style gothique et roman 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption entrée et visite libre Visitez l’église Notre-Dame-de-l’Assomption au style gothique et roman, datant du XIème et XIIème siècle. Vous pourrez admirer son clocher, sa nef, ses fonts baptismaux, sa porte à vantaux en bois d’origine encore pourvu des pentures en fer forgé, ainsi que ses confessionnaux. Église Notre-Dame-de-l’Assomption Rue du Milieu, 88630 Coussey Coussey 88630 Vosges Grand Est Notre-Dame-de-l’Assomption de Coussey est une belle église de style gothique et roman, datant du XIe-XIIe siècle. Elle est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1908. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

