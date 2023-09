Découvrez l’église de Comps-la-Grand-Ville en visite libre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Comps-la-Grand-Ville, 17 septembre 2023, Comps-la-Grand-Ville.

Découvrez l’église de Comps-la-Grand-Ville en visite libre Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Notre-Dame-de-l’Assomption Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Notre-Dame au centre du bourg de Comps-la-Grand-Ville, lors d’une visite libre.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption Place Notre-Dame, 12120 Comps-la-Grand-Ville Comps-la-Grand-Ville 12120 Le Batut Aveyron Occitanie Église et retable des XVIIe et XVIIIe siècles. Venant vers la Primaube, direction Cassagnes-Bégonhès via Bonnecombe, à droite Comps-Lagrandville.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

