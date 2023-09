Festival Orgues & Cinéma Eglise Notre Dame de l’Assomption, Cinéma Eden-Théâtre La Ciotat, 27 octobre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Après la manifestation l’Orgue dans tous ses étés, au mois d’août 2023, fort bien réussie, l’association Orgues & Cinéma vous invite à son prochain festival qui aura lieu les 27, 28 et 29 octobre prochain à l’église Notre Dame et à l’Éden Théâtre..

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption, Cinéma Eden-Théâtre

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After the highly successful l’Orgue dans tous ses étés event in August 2023, the Orgues & Cinéma association invites you to its next festival, to be held on 27, 28 and 29 October at Notre Dame church and the Éden-Théâtre.

Tras el gran éxito de l’Orgue dans tous ses étés en agosto de 2023, la asociación Orgues & Cinéma le invita a su próximo festival, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de octubre en la iglesia de Notre Dame y en el Éden-Théâtre.

Nach der sehr erfolgreichen Veranstaltung l’Orgue dans tous ses étés im August 2023 lädt die Association Orgues & Cinéma Sie zu ihrem nächsten Festival ein, das am 27., 28. und 29. Oktober in der Kirche Notre Dame und im Éden-Théâtre stattfinden wird.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme de La Ciotat