JEP : église Notre Dame de l’Assomption Eglise Notre Dame de l’Assomption Charencey, 16 septembre 2023, Charencey.

Charencey,Orne

XVIe s. et remaniée au XIXe.

Église de plan simple en silex et briques..

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Le Bourg

Charencey 61190 Orne Normandie



It was built in the 16th century and remodeled in the 19th century.

The church has a simple plan made of flint and brick.

Siglo XVI y modificada en el siglo XIX.

La iglesia tiene una sencilla planta de sílex y ladrillo.

16. Jh. und im 19. Jh. umgebaut.

Kirche mit einfachem Grundriss aus Feuerstein und Ziegelsteinen.

Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme