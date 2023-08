Journées européennes du patrimoine – Visite de l’église de Bonneville-la-Louvet et Concert Eglise Notre Dame de l’Assomption Bonneville-la-Louvet, 16 septembre 2023, Bonneville-la-Louvet.

Bonneville-la-Louvet,Calvados

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Notre Dame de l’Assomption du 13e siècle.

Un concert sera également proposé pour l’occasion.

Plus d’informations venir..

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption

Bonneville-la-Louvet 14130 Calvados Normandie



Discover the 13th-century church of Notre Dame de l’Assomption during the European Heritage Days.

A concert will also be offered for the occasion.

More information.

Descubra la iglesia de Notre Dame de l’Assomption, del siglo XIII, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

También habrá un concierto para celebrar la ocasión.

Para más información, pulse aquí.

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kirche Notre Dame de l’Assomption aus dem 13.

Jahrhundert. Zu diesem Anlass wird auch ein Konzert veranstaltet.

Weitere Informationen kommen.

