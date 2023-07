Concert de jazz dans l’église d’Autouillet Église Notre-Dame-de-l’Assomption Autouillet Concert de jazz dans l’église d’Autouillet Église Notre-Dame-de-l’Assomption Autouillet, 17 septembre 2023, Autouillet. Concert de jazz dans l’église d’Autouillet Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Notre-Dame-de-l’Assomption Prix d’entrée unique à 10 €. Nombre de places limitées à 100. Concert de jazz dans l’église d’Autouillet Pour clôturer comme il se doit les Journées européennes du patrimoine 2023, la mairie d’Autouillet organise un concert de jazz dans l’église d’Autouillet.

La soirée sera animée par l’orchestre Les Dixieland Seniors. Vous swinguerez au son d’un jazz New Orleans authentique.

Trombone, cornet, saxophone, clarinette, banjo, tuba, piano et batterie, ces musiciens yvelinois vous transporterons dans les caves de la Nouvelle-Orléans.

Venez nombreux. Église Notre-Dame-de-l’Assomption Route de la Haye-Frogeay, 78770 Autouillet Autouillet 78770 Yvelines Île-de-France http://www.autouillet.fr L’église Notre-Dame-de-l’Assomption date du XIIe siècle. Elle comporte un vaisseau unique rectangulaire. Le clocher, érigé entre la nef et le chœur comprend un étage couvert d’un toit en bâtière. La nef, qui se prolonge par le presbytère, a été modifiée au XVIIIe siècle. Venez nombreux y découvrir le chœur du XIIe siècle, son tabernacle, ses colonnes et chapiteaux, ses statues, vitraux ainsi que ses nombreux tableaux.

CREDIT PHOTO : Mairie d’Autouillet Route CD11 direction Thoiry Gare de Méré-Montfort ou de Villiers-Neauphle-Pontchartrain Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 ©Mairie d’Autouillet Détails Autres Lieu Église Notre-Dame-de-l'Assomption Adresse Route de la Haye-Frogeay, 78770 Autouillet Ville Autouillet Departement Yvelines Lieu Ville Église Notre-Dame-de-l'Assomption Autouillet

Église Notre-Dame-de-l'Assomption Autouillet Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autouillet/