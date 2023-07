Visite libre de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption d’Autouillet Église Notre-Dame-de-l’Assomption Autouillet, 16 septembre 2023, Autouillet.

Visite libre de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption d’Autouillet 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption

A la redécouverte de l’Eglise d’Autouillet après sa restauration.

Récemment restaurée, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, notre vieille église s’est redonnée une nouvelle jeunesse.

Datant du XIIe siècle, l’édifice est de petite taille et d’aspect extérieur très modeste.

Composé d’une nef unique au XVIe siècle, de deux travées, d’une travée d’avant-choeur surmontée du clocher et d’un choeur à chevet plat, le bâtiment est bordée par un petit jardin de curé qui devait être à l’origine le cimetière.

A l’intérieur, l’Eglise surprend par l’abondance et la richesse de son mobilier qui contraste avec la simplicité de l’extérieur.

Venez nombreux découvrir l’Eglise Notre Dame de l’Assomption d’Autouillet.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption Route de la Haye-Frogeay, 78770 Autouillet Autouillet 78770 Yvelines Île-de-France http://www.autouillet.fr L’église Notre-Dame-de-l’Assomption date du XIIe siècle. Elle comporte un vaisseau unique rectangulaire. Le clocher, érigé entre la nef et le chœur comprend un étage couvert d’un toit en bâtière. La nef, qui se prolonge par le presbytère, a été modifiée au XVIIIe siècle. Venez nombreux y découvrir le chœur du XIIe siècle, son tabernacle, ses colonnes et chapiteaux, ses statues, vitraux ainsi que ses nombreux tableaux.

CREDIT PHOTO : Mairie d’Autouillet Route CD11 direction Thoiry Gare de Méré-Montfort ou de Villiers-Neauphle-Pontchartrain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Mairie d’Autouillet