[Concerts] Haendel & Bach, Vox Luminis Eglise Notre Dame de l’Assomption Arques-la-Bataille, 26 août 2023, Arques-la-Bataille.

Arques-la-Bataille,Seine-Maritime

Le 22 novembre 1739 Haendel rend hommage à Sainte Cécile en composant une Ode sur un poème de John Dryden. Plus que les figures de musiciens légendaires Jubal, Orphée ou sainte Cécile, c’est la musique elle-même qui est à l’honneur, sous la forme de l’harmonie divine ordonnant le chaos et réglant le cours des astres, ou sous l’aspect de timbres instrumentaux évoquant et éveillant les passions humaines.

Pour accéder au Tout-puissant, Sainte Cécile, patronne de la Musique, chante ses prières dans le secret de son âme et d’emblée on entend les mots : « From harmony, from heav’nly harmony, this universal frame began. » Si l’harmonie est le début de toute chose, la vie nous a donné la musique comme un outil précieux.

La musique de Haendel a retenu le sérieux allemand en y ajoutant le côté suave de l’Italie et le solennel des Français pour s’épanouir pleinement sur le sol anglais. Cette transversale géographique a permis à sa musique de voyager dans le temps ; Haendel est un des seuls à avoir connu une gloire ininterrompue —de son vivant jusqu’à nos jours.

Le Magnificat était la première grande pièce religieuse complexe que Bach a composée à Leipzig. A son arrivée, Pâques et L’Ascension étaient déjà passées, donc Noël 1723 était la première occasion de mettre en musique une fête centrale du calendrier liturgique. La coutume voulait que le Magnificat soit dit en allemand lors des vêpres du dimanche, mais en latin les jours de fêtes. Leipzig était l’une de ces villes allemandes arborant une longue tradition d’hymnes vernaculaires et de berceuses que l’on insérait entre les versets du cantique du Magnificat au moment de Noël. Contrairement à la version en ré, cette première version en mi bémol comporte quatre Laudes supplémentaires autour de la Nativité. C’est la seule des compositions de Bach à destination de l’église qui recourt aux trompettes en mi bémol, un instrument encore plus exigeant et périlleux que les modèles habituels en ré ou en ut. La particularité du Magnificat se situe dans l’utilisation d’un chœur à cinq voix, d’une instrumentation élaborée, d’une composition symétrique et dans le fait que chaque partie a une expression contrastante. En terminant par ‘sicut erat in principio’ (comme au commencement) la musique du début nous revient et la boucle est bouclée..

Eglise Notre Dame de l’Assomption

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



On November 22, 1739, Handel paid tribute to Saint Cecilia by composing an Ode to a poem by John Dryden. More than the figures of legendary musicians such as Jubal, Orpheus or Saint Cecilia, it is music itself that is honored, in the form of divine harmony ordering chaos and regulating the course of the stars, or in the form of instrumental timbres evoking and awakening human passions.

To gain access to the Almighty, Saint Cecilia, patron saint of music, sings her prayers in the secret of her soul, and from the outset we hear the words: « From harmony, from heav?nly harmony, this universal frame began If harmony is the beginning of all things, then life has given us music as a precious tool.

Handel’s music has taken the seriousness of Germany, added the suaveness of Italy and the solemnity of the French, and blossomed on English soil. This geographical cross-section has enabled his music to travel through time; Handel is one of the few composers to have enjoyed uninterrupted fame ?from his lifetime to the present day.

The Magnificat was the first major, complex religious work Bach composed in Leipzig. By the time he arrived, Easter and the Ascension had already passed, so Christmas 1723 was the first opportunity to set a central feast of the liturgical calendar to music. It was customary for the Magnificat to be recited in German during Sunday vespers, but in Latin on feast days. Leipzig was one of those German cities with a long tradition of vernacular hymns and lullabies, which were inserted between the verses of the Magnificat canticle at Christmas time. Unlike the version in D, this first version in E flat features four additional Lauds around the Nativity. It is the only one of Bach?s church compositions to feature trumpets in E-flat, an instrument even more demanding and perilous than the usual D or C models. The particularity of the Magnificat lies in the use of a five-voice choir, elaborate instrumentation, symmetrical composition and the contrasting expression of each part. Ending with ?sicut erat in principio? (as in the beginning), the music from the beginning comes back to us, bringing us full circle.

El 22 de noviembre de 1739, Haendel rindió homenaje a Santa Cecilia componiendo una Oda a un poema de John Dryden. Más que las figuras de músicos legendarios como Jubal, Orfeo y Santa Cecilia, es la propia música la que se honra, en forma de armonía divina que ordena el caos y regula el curso de los astros, o en forma de timbres instrumentales que evocan y despiertan las pasiones humanas.

Para acceder al Todopoderoso, Santa Cecilia, patrona de la música, entona sus plegarias en el secreto de su alma, y desde el principio escuchamos las palabras: « De la armonía, de la celestial armonía, comenzó este marco universal » Si la armonía es el principio de todas las cosas, la vida nos ha dado la música como un instrumento precioso.

La música de Haendel tomó la seriedad de Alemania, añadió el lado suave de Italia y la solemnidad de los franceses, y floreció en suelo inglés. Este cruce geográfico ha permitido a su música viajar a través del tiempo, y Haendel es uno de los pocos compositores que han gozado de fama ininterrumpida… desde su vida hasta nuestros días.

El Magnificat fue la primera obra religiosa grande y compleja que Bach compuso en Leipzig. Cuando llegó, ya habían pasado la Pascua y la Ascensión, por lo que la Navidad de 1723 fue la primera oportunidad de componer música para una fiesta central del calendario litúrgico. Era costumbre que el Magnificat se cantara en alemán durante las vísperas dominicales, pero en latín los días festivos. Leipzig era una de esas ciudades alemanas con una larga tradición de himnos vernáculos y canciones de cuna que se intercalaban entre los versos del cántico del Magnificat en Navidad. A diferencia de la versión en re, esta primera versión en mi bemol incluye cuatro laudes adicionales en torno a la Natividad. Es la única de las composiciones de Bach para la iglesia que utiliza trompetas en mi bemol, un instrumento aún más exigente y peligroso que los modelos habituales en re o do. El rasgo distintivo del Magnificat es el uso de un coro a cinco voces, la elaborada instrumentación, la composición simétrica y la expresión contrastada de cada parte. Al terminar con ?sicut erat in principio? (como al principio), la música del principio vuelve a nosotros y se completa el círculo.

Am 22. November 1739 ehrte Händel die Heilige Cäcilie mit einer Ode auf ein Gedicht von John Dryden. Mehr als die legendären Musiker Jubal, Orpheus oder die heilige Cäcilia wird die Musik selbst geehrt, in Form der göttlichen Harmonie, die das Chaos ordnet und den Lauf der Sterne steuert, oder als Instrumentalklänge, die die menschlichen Leidenschaften heraufbeschwören und erwecken.

Um Zugang zum Allmächtigen zu erhalten, singt die Heilige Cäcilie, die Schutzpatronin der Musik, ihre Gebete im Geheimnis ihrer Seele, und gleich zu Beginn hört man die Worte: « From harmony, from heav?nly harmony, this universal frame began. » Wenn Harmonie der Anfang aller Dinge ist, hat uns das Leben die Musik als wertvolles Werkzeug gegeben.

Händels Musik nahm die deutsche Ernsthaftigkeit auf, fügte die liebliche Seite Italiens und die feierliche der Franzosen hinzu, um sich auf englischem Boden voll zu entfalten. Dieser geografische Querschnitt ermöglichte es seiner Musik, durch die Zeit zu reisen; Händel ist einer der wenigen, die ununterbrochenen Ruhm genossen haben ?von seinen Lebzeiten bis heute.

Das Magnificat war das erste große und komplexe religiöse Stück, das Bach in Leipzig komponierte. Als er ankam, waren Ostern und Christi Himmelfahrt bereits vorbei, also war Weihnachten 1723 die erste Gelegenheit, ein zentrales Fest des liturgischen Kalenders zu vertonen. Es war üblich, dass das Magnificat in der sonntäglichen Vesper auf Deutsch, an den Feiertagen jedoch auf Latein gesprochen wurde. Leipzig war eine der deutschen Städte mit einer langen Tradition an volkstümlichen Hymnen und Wiegenliedern, die zur Weihnachtszeit zwischen die Verse des Magnificat-Liedes eingefügt wurden. Im Gegensatz zur Version in D enthält diese erste Version in Es vier zusätzliche Laudes rund um die Geburt Christi. Es ist die einzige von Bachs kirchlichen Kompositionen, die Trompeten in Es verwendet, ein Instrument, das noch anspruchsvoller und gefährlicher als die üblichen Modelle in D oder C ist. Die Besonderheit des Magnificat liegt in der Verwendung eines fünfstimmigen Chors, einer ausgefeilten Instrumentierung, einer symmetrischen Komposition und in der Tatsache, dass jeder Teil einen kontrastierenden Ausdruck hat. Wenn wir mit ?sicut erat in principio? (wie im Anfang) enden, kehrt die Musik des Anfangs zu uns zurück und der Kreis schließt sich.

