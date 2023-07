[Concerts] Adonia, élégie pour un dieu déch, Ensemble Phaedrus Eglise Notre Dame de l’Assomption Arques-la-Bataille, 23 août 2023, Arques-la-Bataille.

Arques-la-Bataille,Seine-Maritime

Au travers des siècles de retransmission du mythe de Vénus et Adonis, les Adonies – fêtes en l’hon­neur d’Adonis – tenues dans l’ancienne Athènes font ressurgir une part de l’histoire qui fascinait déjà bon nombre de figures littéraires pendant la Renaissance italienne. Le rituel était à la fois une lamentation sur un amour cruellement volé par le sort et une « danse finale » délirante avec tous les désirs et plaisirs éphémères de la vie. L’ensemble Phaedrus prend part à une mise en scène musicale et expérimentale du mythe de Vénus et Adonis comme il aurait pu être transmis pendant la Renaissance italienne en combinant des extraits d’Adone de Marino (1623) et de La favola d’Adone de Girolamo Parabosco (publiée en 1545) avec les débuts du genre des frottole. Phaedrus englobe ces frottole nouvellement arrangés par de la musique instrumentale inspirée par la vie tragique d’Adonis. Dans une élévation de la voix par le consort de traverso et le luth, Adonia cherche les points communs entre une esthétique historique et une expérience contemporaine de l’amour, de l’amoralité et du deuil extatique..

2023-08-23 21:30:00 fin : 2023-08-23 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



Through centuries of retransmission of the myth of Venus and Adonis, the Adonies – feasts in honor of Adonis – held in ancient Athens resurrect a part of history that fascinated many literary figures during the Italian Renaissance. The ritual was both a lament for a love cruelly stolen by fate and a delirious « final dance » with all life?s fleeting desires and pleasures. The Phaedrus ensemble takes part in a musical and experimental staging of the myth of Venus and Adonis as it might have been transmitted during the Italian Renaissance, combining extracts from Marino?s Adone (1623) and Girolamo Parabosco?s La favola d?Adone (published in 1545) with the beginnings of the frottole genre. Phaedrus embraces these newly arranged frottole with instrumental music inspired by the tragic life of Adonis. Elevating the voice with traverso consort and lute, Adonia searches for common ground between a historical aesthetic and a contemporary experience of love, amorality and ecstatic mourning.

A través de los siglos de retransmisión del mito de Venus y Adonis, las Adonías -fiestas en honor de Adonis- celebradas en la antigua Atenas resucitan una parte de la historia que fascinó a muchos literatos del Renacimiento italiano. El ritual era a la vez un lamento por un amor cruelmente robado por el destino y una delirante « danza final » con todos los deseos y placeres fugaces de la vida. El conjunto Phaedrus participa en una escenificación musical y experimental del mito de Venus y Adonis tal y como pudo transmitirse durante el Renacimiento italiano, combinando extractos de Adone de Marino (1623) y La favola d’Adone de Girolamo Parabosco (publicada en 1545) con los inicios del género frottole. Phaedrus combina estas frottole recién arregladas con música instrumental inspirada en la trágica vida de Adonis. Elevando la voz con el traverso consort y el laúd, Adonia busca un terreno común entre una estética histórica y una experiencia contemporánea del amor, la amoralidad y el luto extático.

Durch die jahrhundertelange Übertragung des Mythos von Venus und Adonis bringen die Adonien – die im antiken Athen abgehaltenen Feste zu Ehren des Adonis – einen Teil der Geschichte wieder zum Vorschein, der schon während der italienischen Renaissance viele literarische Figuren faszinierte. Das Ritual war sowohl eine Klage über eine vom Schicksal grausam geraubte Liebe als auch ein wilder « Schlusstanz » mit all den vergänglichen Wünschen und Freuden des Lebens. Das Ensemble Phaedrus beteiligt sich an einer musikalischen und experimentellen Inszenierung des Mythos von Venus und Adonis, wie er in der italienischen Renaissance überliefert worden sein könnte, indem es Auszüge aus Marinos Adone (1623) und Girolamo Paraboscos La favola d’Adone (veröffentlicht 1545) mit den Anfängen des Genres der Frottole kombiniert. Phaidros verbindet diese neu arrangierten Frottole mit Instrumentalmusik, die vom tragischen Leben des Adonis inspiriert ist. In einer Erhöhung der Stimme durch das Traverso-Konsort und die Laute sucht Adonia nach Gemeinsamkeiten zwischen einer historischen Ästhetik und einer zeitgenössischen Erfahrung von Liebe, Amoralität und ekstatischer Trauer.

