Saône-et-Loire Découverte du patrimoine brionnais Église Notre-Dame de l’Assomption Anzy-le-Duc, 16 septembre 2023, Anzy-le-Duc. Découverte du patrimoine brionnais Samedi 16 septembre, 09h00, 10h00, 14h00 Église Notre-Dame de l’Assomption Entrée libre mais limitée à 20 personnes. Merci de venir 10 min avant le départ de la visite. Découvrez le patrimoine d’Anzy-le-Duc avec une visite commentée de 30 minutes de l’église et sa crypte, ainsi que du prieuré, un véritable témoignage de l’art roman.

Puis une balade photographique d’une heure vous permettra d’admirer sous un nouvel angle le bocage brionnais, et vous conduira jusqu’à la carrière de pierres jaunes. Église Notre-Dame de l’Assomption 71110 Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 25 34 52 https://www.brionnais-decouvertes.com/ Découvrez l’art roman en brionnais ainsi que le bocage environnant. parking gratuit sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

