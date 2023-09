Visite de l’église Notre-Dame de l’assomption Église Notre-Dame de l’Assomption Ablon-sur-Seine, 17 septembre 2023, Ablon-sur-Seine.

Visite de l’église Notre-Dame de l’assomption Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Notre-Dame de l’Assomption Entrée libre

De 15h à 17h visite libre de l’espace entrée et de la nef, visite accompagnée de la chapelle Saint-Joseph, visite du premier étage à 15h30, 16h et 16h30. Exposition et conférence sur l’histoire et le patrimoine de l’église. Présence d’un guide paroissial.

Église Notre-Dame de l’Assomption 2 rue de l’Église 94480 Ablon-sur-Seine Ablon-sur-Seine 94480 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

