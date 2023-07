CONCERT D’ORGUE ET VOIX Église Notre-Dame de l’Assomption CONCERT D’ORGUE ET VOIX Église Notre-Dame de l’Assomption, 16 septembre 2023, . CONCERT D’ORGUE ET VOIX Samedi 16 septembre, 17h30 Église Notre-Dame de l’Assomption Programme avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc Église Notre-Dame de l’Assomption Place des Combattants 78380 Bougival 78380 Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 78 25 86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 @clubphotobougival Détails Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Assomption Adresse Place des Combattants 78380 Bougival Lieu Ville Église Notre-Dame de l'Assomption

Église Notre-Dame de l'Assomption https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//