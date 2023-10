Concert de Noël Eglise Notre-Dame-de-Larmor-Plage Larmor-Plage Catégories d’Évènement: Larmor-Plage

Morbihan Concert de Noël Eglise Notre-Dame-de-Larmor-Plage Larmor-Plage, 17 décembre 2023, Larmor-Plage. Concert de Noël Dimanche 17 décembre, 16h00 Eglise Notre-Dame-de-Larmor-Plage Entrée libre Un concert de Noël aura lieu dimanche 17 décembre à partir de 16h00 à l’église Notre-Dame de Larmor-Plage. Ouvert à tous et gratuit, Madame Mézin, chanteuse lyrique, y interprètera plusieurs morceaux de musique sacrée sur le thème de Noël. Eglise Notre-Dame-de-Larmor-Plage Place Notre-Dame, 56260 Larmor-Plage Larmor-Plage 56260 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « afc56lorient@afc-france.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Larmor-Plage, Morbihan Lieu Eglise Notre-Dame-de-Larmor-Plage Adresse Place Notre-Dame, 56260 Larmor-Plage Ville Larmor-Plage

