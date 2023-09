Cet évènement est passé Visite libre église / expo archives Départementales Oise _Charles Commessy / expo association généalogie familles ALLONNE Église Notre-Dame-de-l’Annonciation d’Allonne Allonne Catégories d’Évènement: Allonne

16 et 17 septembre
gratuit
Programme :

Visite de l’église, son horloge Vérité,

exposition de Charles Commessy des Archives

Départementales, généalogies des familles

d’Allonne, les recensements, 14-18, … et plus

encore ! Église Notre-Dame-de-l’Annonciation d’Allonne Église Notre-Dame-de-l’Annonciation d’Allonne 1-11 Rue de l’Église 60000 Allonne Allonne 60000 Oise Hauts-de-France parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

