Les « Fresqueurs » des Hauts-de-France vous proposent de participer à l’évènement 1001 Fresques le 17 septembre prochain. Une belle occasion de donner un contenu fort à cet événement national.

LA MEL (LIVRE ET LECTURE) PROPOSE un atelier LUDIQUE qui permet de SENSIBILISER de façon collaborative aux CHANGEMENTS CLIMATIQUES. La démarche s’appuie sur une démarche scientifique et se veut apartisane.

A ce jour, et dans le cadre de l’association La Fresque du Climat, plus de 1 million de personnes ont été formées en 2 ans dans le monde et l’association espère ainsi contribuer à la compréhension des enjeux climatiques pour contribuer à déclencher au plus tôt les bascules nécessaires à la préservation du vivant.

L’événement Fresque dirigé par un Fresqueur, aura lieu le 17 septembre À ESCOBECQUES de 15h à 18h dans l’église Notre Dame de la Visitation (notre patrimoine) . Deux versions de fresques sont attendues (une adulte et une familiale (à partir de 10 ans)). 14 places sont prévues, il faudra réserver !

Eglise Notre Dame de la Visitation 59320 Escobecques 56 Rue de l’Église 59320 Escobecques Escobecques 59320 Nord Hauts-de-France 0320075202 https://opac-x-bibliothequeescobecques.biblixnet.net/ [{« type »: « email », « value »: « mairie@escobecques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320075202 »}] L’Eglise est reconstruite avec des dommages de guerre mais aussi avec la participation des habitants (127 habitants) en 1927.

Edifiée par M. et F. Lhermitte, en briques et pierres, précédée d’un clocher porche, surmontée d’une flèche pyramidale couverte d’ardoises, elle possède une sacristie. La chaire fut démontée en 2018, laissant plus de place pour les fidèles. Dans la petite chapelle latérale, se trouve le tableau du Christ en Croix offert par les Escobecquois en 1882 à la mémoire de Maître Augustin Laumondais curé d’Escobecques et d’Englos pendant 45 ans. Les vitraux sont de David et Plateaux: un vitrail est à la mémoire d’un soldat portant son masque à gaz, tué à Bras le 5 mars 1916, mort pour la France. parking , accès handicapé par le cimetière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

