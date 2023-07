CONCERT : VOJAO Eglise Notre Dame de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue, 18 juillet 2023, Saint-Privat-de-Vallongue.

Saint-Privat-de-Vallongue,Lozère

Concert du groupe Vojao :

Le groupe Vojao est né de la rencontre entre le multi-instrumentaliste Raphaël Benyoucef et la chanteuse-percussionniste Anne Trierweiler.

Il vous invite à une flânerie musicale autour de la méditerranée.

Au son du oud e….

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

Eglise Notre Dame de la Salette

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie



Vojao concert:

The Vojao group was born of the encounter between multi-instrumentalist Raphaël Benyoucef and singer-percussionist Anne Trierweiler.

They invite you to take a musical stroll around the Mediterranean.

To the sound of the oud and…

Concierto del grupo Vojao :

Vojao es una creación del multiinstrumentista Raphaël Benyoucef y la cantante y percusionista Anne Trierweiler.

Le invitan a dar un paseo musical por el Mediterráneo.

Al son del oud y…

Konzert der Gruppe Vojao :

Die Gruppe Vojao ist aus der Begegnung zwischen dem Multiinstrumentalisten Raphaël Benyoucef und der Sängerin und Perkussionistin Anne Trierweiler entstanden.

Sie lädt Sie zu einem musikalischen Spaziergang rund um das Mittelmeer ein.

Zu den Klängen der Oud e…

