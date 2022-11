Concert de Noël Église Notre-Dame de La Salette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de Noël Église Notre-Dame de La Salette, 18 décembre 2022, Paris. Concert de Noël Dimanche 18 décembre, 15h30 Église Notre-Dame de La Salette Dimanche 18 décembre à 15h30 dans l’église Église Notre-Dame de La Salette 27 rue de Dantzig, 75015 Paris Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris Île-de-France Par les 2 Chœurs de la paroisse : “5 contes de Noël de Judith Bouilloc“.

2022-12-18T15:30:00+01:00

2022-12-18T17:00:00+01:00

