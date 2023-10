Concert de Noël Eglise Notre Dame de la Salette Longny les Villages, 9 décembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Afin de fêter ses 15 ans l’association du patrimoine, « Malétable Rêv’Neuve la Salette » vous propose un concert de Noel avec la chorale Echollines. Le concert sera suivi d’un pot de l’amitié dans la salle communale.

Libre participation au chapeau.

2023-12-09 16:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Eglise Notre Dame de la Salette MALETABLE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



To celebrate its 15th anniversary, the « Malétable Rêv’Neuve la Salette » heritage association is organizing a Christmas concert with the Echollines choir. The concert will be followed by a pot de l’amitié in the village hall.

Free participation by hat

Para celebrar su 15º aniversario, la asociación patrimonial « Malétable Rêv’Neuve la Salette » organiza un concierto de Navidad con el coro de Echollines. El concierto irá seguido de una copa en el salón del pueblo.

Participación gratuita

Um sein 15-jähriges Bestehen zu feiern, lädt der Heimatverein « Malétable Rêv’Neuve la Salette » Sie zu einem Weihnachtskonzert mit dem Chor Echollines ein. Im Anschluss an das Konzert findet ein Umtrunk im Gemeindesaal statt.

Freie Teilnahme mit Hut

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme