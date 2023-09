VIA AETERNA > « Yamma Ensemble » Eglise Notre Dame de la Paix Pontorson, 14 octobre 2023, Pontorson.

Pontorson,Manche

Aviv Bahar : cordes, composition et arrangements

Talya G.A Solan : chant

Yonnie Dror : instruments à vents

Nur Bar Goren : percussions

Avri Borochov : contrebasse

Premier groupe israélien de musique du monde, Yamma Ensemble se voue à l’interprétation de la musique hébraïque ancienne et moderne. Mêlant les sonorités d’instruments contemporains à celles d’instruments anciens typiques – duduk, ney, kopuz, oud, shofar – , il présente aussi bien des compositions contemporaines originales que des chansons traditionnelles issues de toute la diaspora juive, notamment des communautés juives du Yémen, d’Irak et d’Espagne. Une musique plein d’âme qui met en lumière le riche héritage musical et la spiritualité des cultures dont l’ensemble se réclame.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . .

Eglise Notre Dame de la Paix

Pontorson 50170 Manche Normandie



The Gesualdo Six.

Owain Park, conducting.

Works by Byrd, Tallis, Tavener, Park…

A program of interiority and contemplation combining composers of the Renaissance period – Thomas Tallis, William Byrd or Cristobal de Morales – and contemporary composers such as Donna McKevitt, Eleanor Daley or Joanna Marsh, who expressed musically the emotions linked to loss but also to the hope of overcoming grief.

Tickets are available at the Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandy Tourist Office.

Aviv Bahar: cuerdas, composición y arreglos

Talya G.A Solan: voz

Yonnie Dror: instrumentos de viento

Nur Bar Goren: percusión

Avri Borochov: contrabajo

Yamma Ensemble, el primer grupo israelí de músicas del mundo, se dedica a interpretar música hebrea antigua y moderna. Mezclando los sonidos de instrumentos contemporáneos con los de instrumentos antiguos típicos -duduk, ney, kopuz, oud, shofar- presenta tanto composiciones contemporáneas originales como canciones tradicionales de toda la diáspora judía, en particular de las comunidades judías de Yemen, Irak y España. Esta música conmovedora pone de relieve el rico patrimonio musical y la espiritualidad de las culturas a las que pertenece el conjunto.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Aviv Bahar: Streicher, Komposition und Arrangements

Talya G.A Solan: Gesang

Yonnie Dror: Blasinstrumente

Nur Bar Goren: Schlagzeug

Avri Borochov: Kontrabass

Das Yamma Ensemble ist die erste israelische Weltmusikgruppe, die sich der Interpretation alter und moderner hebräischer Musik verschrieben hat. Sie mischen die Klänge zeitgenössischer Instrumente mit denen typischer alter Instrumente – Duduk, Ney, Kopuz, Oud, Schofar – und präsentieren sowohl zeitgenössische Originalkompositionen als auch traditionelle Lieder aus der gesamten jüdischen Diaspora, insbesondere aus den jüdischen Gemeinden im Jemen, im Irak und in Spanien. Eine seelenvolle Musik, die das reiche musikalische Erbe und die Spiritualität der Kulturen, auf die sich das Ensemble beruft, hervorhebt.

Kartenverkauf in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche