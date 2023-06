Visite guidée d’une église des XVIIe et XVIIIe siècles Église Notre-Dame-de-la-Nativité Pargues Pargues Catégories d’Évènement: Aube

Pargues Visite guidée d’une église des XVIIe et XVIIIe siècles Église Notre-Dame-de-la-Nativité Pargues, 16 septembre 2023, Pargues. Visite guidée d’une église des XVIIe et XVIIIe siècles 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-la-Nativité Les visites guidées seront données par M. Fosset, Président de la Société Académique de l’Aube. Église Notre-Dame-de-la-Nativité 10 rue Saint-Nicolas, 10210 Pargues Pargues 10210 Aube Grand Est 03 25 40 18 40 http://www.tourisme-en-chaourcois.com En 1663, le prieur Dom Bouvier fit bâtir la partie orientale de l’église à coupole et demi coupoles sur un plan assez curieux en forme de croix grecque. On retrouve des traces romanes dans le transept du XVIe siècle et la nef du XVIIe siècle. Sur la souche romane, la tour date du XVIe siècle et possède une toiture du XVIIIe siècle. Le portail date de 1821-1824. Parking devant l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 © Photo D.Guy – Atelier Trinite Photos – Sainte Savine Détails Catégories d’Évènement: Aube, Pargues Autres Lieu Église Notre-Dame-de-la-Nativité Adresse 10 rue Saint-Nicolas, 10210 Pargues Ville Pargues Departement Aube Lieu Ville Église Notre-Dame-de-la-Nativité Pargues

Église Notre-Dame-de-la-Nativité Pargues Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pargues/

Visite guidée d’une église des XVIIe et XVIIIe siècles Église Notre-Dame-de-la-Nativité Pargues 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée d’une église des XVIIe et XVIIIe siècles Église Notre-Dame-de-la-Nativité Pargues Église Notre-Dame-de-la-Nativité Pargues 16 septembre 2023