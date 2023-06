Découvrez exceptionnellement cette église du XIXe siècle Église Notre-Dame-de-la-Nativité Meyronne, 16 septembre 2023, Meyronne.

Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour pousser les portes de ce magnifique édifice religieux. L’église Notre-Dame-de-la-Nativité était anciennement appelée église Saint-Sulpice.

Située dans l’ancienne enceinte du château épiscopal, partiellement détruit en 1790 et que dessinent encore les maisons entourant la place, l’église de Meyronne à été construite en 1881.

L'église Notre-Dame-de-la-Nativité a été construite fin XIXe siècle, sur l'emplacement de l'ancienne chapelle du château épiscopal, résidence d'été des évêques de Tulle. Lors de cet agrandissement, l'église est ré-orientée (la façade et le portail principal se trouvent désormais au nord-ouest).

L’édifice se compose de deux parties bien distinctes, avec l’ancienne chapelle flamboyante des XVe et XVIe siècles. Une nef moderne datant de 1881, transperçant de part en part la construction plus ancienne, entre le porche et le chœur, la transforme en transept. La première travée de l’ancienne chapelle sert de porche et est surmontée d’un clocher carré à trois étages. Le porche est voûté sur croisée d’ogives sexpartite. L’ancien chœur est, extérieurement, de forme pentagonale.

À l’intérieur, les chapiteaux sont ornés de scènes historiées (Péché originel…), d’animaux et de rinceaux de feuillages.

L’église a été entièrement rénovée entre 2010 et 2011. Place du village.

