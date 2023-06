Visite commentée d’une église du XVIe siècle et de ses trésors Église Notre-Dame de la Nativité Les Noës-près-Troyes Les Noës-près-Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Visite commentée de l'église, classée parmi les monuments historiques. Église Notre-Dame de la Nativité Place Jules ferry, 10420 Les Noës-Près-Troyes Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est 03 25 74 40 35 De grandes dimensions pour le petit village de quelques centaines d'habitants qu'était les Noës au XVIe siècle, l'église était un lieu de pèlerinage richement doté. Un retable en bois sculpté, réalisé dans les années 1550, aux couleurs exceptionnellement conservées, figure parmi ces trésors.

Ayant subi les assauts du temps, il a nécessité une restauration longue et minutieuse, adaptée aux trois essences qui le composent : le tilleul, le chêne et le peuplier. Présenté lors de l’exposition «Le Beau XVIe» à Troyes, il a depuis retrouvé sa place, sous la voûte, où subsistent des vestiges de peintures originelles, encadré de boiseries et de stalles monastiques rénovées, et surmonté de vitraux. L’autel restauré complète ce triptyque, qui représente le portement de croix, la crucifixion et la résurrection. L’inauguration du retable restauré a donné lieu, début 2011, à une cérémonie présidée par le chanoine Bertrand Roy, délégué épiscopal pour l’agglomération troyenne, en présence de Jean-Pierre Abel, maire des Noës. Par ailleurs, le tableau l’Institution du Rosaire a retrouvé sa place sur un mur de l’église fin 2015 après avoir fait l’objet, lui aussi, d’une restauration financée par une souscription, initiée par une association locale, soutenue par la ville et de nombreux donateurs privés et institutionnels. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

