Orne Visite guidée de l’église Église Notre-Dame de la Nativité Habloville, 15 septembre 2023, Habloville. Visite guidée de l’église Vendredi 15 septembre, 15h00 Église Notre-Dame de la Nativité 10 pers. max, départs des visites à 15h, 16h et 17h. L’association ASMG se joindra à l’Association des Amis de l’Eglise d’Habloville pour célébrer le 50ème anniversaire de sa création par l’Abbé LECLERC voir l’histoire de léglise et de l’Association sur : http://eglisehabloville.free.fr/association.htm

Des visites commentées de l’Eglise d’Habloville seront organisées le vendredi 15 septembre 2023 à 15h00, 16h00, et 17h00. Église Notre-Dame de la Nativité Le bourg, 61210 Habloville Habloville 61210 Orne Normandie 06 09 45 12 85 http://eglisehabloville.free.fr/association.htm [{« type »: « email », « value »: « a.monuments-et-gites@orange.fr »}] [{« link »: « http://eglisehabloville.free.fr/association.htm »}] Située sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et du Mont-Saint-Michel, cette jolie église rurale, renferme un mobilier intéressant, une belle statuaire, un petit trésor contient d’anciens objets liturgiques mais aussi des graffitis de pèlerins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Habloville, Orne Autres Lieu Église Notre-Dame de la Nativité Adresse Le bourg, 61210 Habloville Ville Habloville Departement Orne

