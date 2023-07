Assistez à un concert-lecture historique « Des fontaines entre deux églises XVI-XIXe siècle » Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité Fayl-Billot Catégories d’Évènement: Fayl-Billot

Haute-Marne Assistez à un concert-lecture historique « Des fontaines entre deux églises XVI-XIXe siècle » Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité Fayl-Billot, 16 septembre 2023, Fayl-Billot. Assistez à un concert-lecture historique « Des fontaines entre deux églises XVI-XIXe siècle » Samedi 16 septembre, 20h30 Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité 70 places Les musiciens de l’ensemble Éolcello (flute, trompette, violoncelle, sax, orgue) et un lecteur historien emmèneront le public à la découverte de l’architecture de cet édifice aussi appelé « Notre Dame du répit » et de la construction de fontaines, le besoin supplémentaire en eau devenant prioritaire.

Une projection de plans d’époques des archives de la Mairie de Fayl-Billot vous sera également proposée. Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité rue de la vieille église 52500 Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Fayl-Billot Haute-Marne Grand Est 06 628 682 00 L’ancienne église de Fayl-Billot datant du XIVe et rénovée au XVIe étant trop petite en 1841, le Conseil Municipal a décidé et réalisé le projet d’une nouvelle église sur le haut du bourg. Le projet a été ralenti pour des raisons sanitaires, le bourg devant réaliser des fontaines dans un contexte de choléra en 1854. La construction de l’église nouvelle a commencé en 1864. possibilité de se garer dans les rues Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité Adresse rue de la vieille église 52500 Fayl-Billot Ville Fayl-Billot

