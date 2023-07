Profitez d’une visite commentée de cette petite église du XIe siècle Église Notre-Dame-de-la-Nativité d’Orthoux Orthoux-Sérignac-Quilhan, 16 septembre 2023, Orthoux-Sérignac-Quilhan.

Profitez d’une visite commentée de cette petite église du XIe siècle 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-la-Nativité d’Orthoux Gratuit. Entrée libre.

L’association A.S.E.O et la mairie d’Orthoux-Sérignac-Quilhan vous invitent à visiter sa jolie petite église dont la restauration se termine.

À proximité, vous pourrez découvrir les vestiges du prieuré datant du Moyen Âge et un lavoir ancien.

À l’intérieur de l’église vous admirerez :

– Les peintures murales magnifiquement restaurées.

– Ses quatorze disciples du Christ dans un décor superbe.

– Les tableaux, la bannière consacrée à la Vierge et mise en lumière.

– La sacristie entièrement refaite.

L’association tient également à remercier ses fidèles adhérents.tes qui la soutiennent depuis maintenant 10 ans !

Église Notre-Dame-de-la-Nativité d’Orthoux Rue de l’église, Lieu-dit Orthoux, 30260 Orthoux-Sérignac-Quilhan Orthoux-Sérignac-Quilhan 30260 Gard Occitanie 06 08 47 54 36 L’église Notre-Dame de la Nativité est un édifice de style Roman datant du XIe siècle. Entourée de son prieuré, elle est au Moyen Âge une paroisse du doyenné de Quissac. Au XVIe siècle Notre-Dame de la Nativité subit les assauts et les dégradations des Huguenots. Elle ne fut reconstruite que vers 1670, avant d’être incendiée 40 ans plus tard lors de la guerre des camisards. Elle possède de remarquables peintures murales représentant quatorze personnages bibliques, identifiables par leurs attributs.

Depuis plus de dix ans, l’Association ASEO et la Mairie se mobilisent pour sauvegarder ce patrimoine rural : l’église a été restaurée extérieurement au cours de l’année 2018, et les peintures murales vient elles aussi d’être rénovées, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. Sur la D999 (route de Nîmes) à 6km de Quissac (arrêt de bus Le chêne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Association pour la Sauvegarde de l’Eglise d’Orthoux : ASEO.