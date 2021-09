Bois-Héroult Bois-Héroult Bois-Héroult, Seine-Maritime Eglise Notre-Dame de la Nativité Bois-Héroult Bois-Héroult Catégories d’évènement: Bois-Héroult

Seine-Maritime

Eglise Notre-Dame de la Nativité Bois-Héroult, 18 septembre 2021, Bois-Héroult. Eglise Notre-Dame de la Nativité 2021-09-18 – 2021-09-18

Bois-Héroult Seine-Maritime Visite libre de l’Eglise et concert le samedi 18 septembre de 18h à 20h. Visite libre de l’Eglise et concert le samedi 18 septembre de 18h à 20h. +33 2 35 34 44 37 Visite libre de l’Eglise et concert le samedi 18 septembre de 18h à 20h. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Bois-Héroult, Seine-Maritime Autres Lieu Bois-Héroult Adresse Ville Bois-Héroult lieuville 49.56465#1.40897