Concert de l’Avent : musiques et chants traditionnels de Noël en Allemagne Église Notre-Dame-de-la-Nativité Baron-sur-Odon Catégories d’évènement: Baron-sur-Odon

Calvados

Concert de l’Avent : musiques et chants traditionnels de Noël en Allemagne Église Notre-Dame-de-la-Nativité, 27 novembre 2022, Baron-sur-Odon. Concert de l’Avent : musiques et chants traditionnels de Noël en Allemagne Dimanche 27 novembre, 17h00 Église Notre-Dame-de-la-Nativité

entrée gratuite

Le Département du Calvados vous invite le 27 novembre à 17 h à Baron-sur-Odon pour ce concert interprété par des musiciens de l’école professionnelle de musique de Bad Königshofen. Église Notre-Dame-de-la-Nativité Chemin de l’Église 14210 Baron-sur-Odon Baron-sur-Odon 14210 Calvados Normandie Interprétés par des musiciens de l’école professionnelle de musique de Bad Königshofen : Elmar Koch, ténor

Wolfram Bieber, ténor et piano

Layna Arbasch, alto

Miriam Menzel, soprano

Gavin Porch, basse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T17:00:00+01:00

2022-11-27T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Baron-sur-Odon, Calvados Autres Lieu Église Notre-Dame-de-la-Nativité Adresse Chemin de l'Église 14210 Baron-sur-Odon Ville Baron-sur-Odon lieuville Église Notre-Dame-de-la-Nativité Baron-sur-Odon Departement Calvados

Église Notre-Dame-de-la-Nativité Baron-sur-Odon Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baron-sur-odon/

Concert de l’Avent : musiques et chants traditionnels de Noël en Allemagne Église Notre-Dame-de-la-Nativité 2022-11-27 was last modified: by Concert de l’Avent : musiques et chants traditionnels de Noël en Allemagne Église Notre-Dame-de-la-Nativité Église Notre-Dame-de-la-Nativité 27 novembre 2022 Baron-sur-Odon Église Notre-Dame-de-la-Nativité Baron-sur-Odon

Baron-sur-Odon Calvados