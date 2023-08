Concert de l’ensemble polyphonique Double Choeur Eglise Notre Dame de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer, 9 septembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

L’ensemble polyphonique Double Choeur chante les grands compositeurs classiques et modernes : Schubert, Mozart, Fauré Rutter etc….

2023-09-09 20:30:00 fin : 2023-09-09 . .

Eglise Notre Dame de la Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Double Choeur polyphonic ensemble sings the great classical and modern composers: Schubert, Mozart, Fauré Rutter etc…

El conjunto polifónico Double Choeur canta a los grandes compositores clásicos y modernos: Schubert, Mozart, Fauré Rutter etc…

Das polyphone Ensemble Double Choeur singt die großen klassischen und modernen Komponisten: Schubert, Mozart, Fauré Rutter etc.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer