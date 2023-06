Eglise Notre-Dame-de-la-Mer, Camiers (62) église Notre Dame de la Mer Camiers, 23 juin 2023, Camiers.

Eglise Notre-Dame-de-la-Mer, Camiers (62) 23 – 27 juin église Notre Dame de la Mer Entrée libre

Au cours d’un programme itinérant, les communes de Dannes, Camiers, Widehem, Frencq et Lefaux vous proposent de découvrir leurs églises

Venez découvrir l’histoire contée de l’église Notre-Dame-de-la-Mer lors d’une féerie de lumières et d’un parcours commenté !

église Notre Dame de la Mer Camiers 94 Rue des Lys, 62176 Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321849311 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@camiers.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.camiers.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T21:30:00+02:00 – 2023-06-23T22:30:00+02:00

2023-06-27T21:30:00+02:00 – 2023-06-27T22:30:00+02:00

Nuits des Eglises Dannes

service communication Commune de Camiers