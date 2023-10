Venise Boréales – Concert | Les Boréales Eglise Notre-Dame de la Gloriette Caen, 18 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La Maîtrise de Caen collabore avec l’ensemble vocal Cori Spezzati, qui explore les trésors méconnus du baroque, notamment le répertoire vénitien. Le roi Christian IV du Danemark, féru d’arts, et de musique en particulier, envoya de jeunes musiciens danois étudier chez Giovanni Gabrieli à Venise entre 1599 et 1604. Mogens Pedersøn brille tellement qu’il est autorisé par le monarque à voyager partout, et reste quatre ans dans la Sérénissime.

Son premier livre de madrigaux est dédié au généreux roi danois. Pedersøn rejoint finalement la Chapelle royale en 1609, marquant définitivement l’influence du madrigal italien sur le territoire danois. Madrigaux de compositeurs danois envoyés à Venise par le roi Christian IV du Danemark.

Œuvres de :Hans Nielsen (1580-1626)Truid Aagesen (1593-1625)Hans (Giovanni) Brachrogge (vers 1590-1638)Mogens Pedersøn (1585-1623)

avec l’ensemble vocal Cori Spezzati.

La Maîtrise de Caen est une initiative de la Ville de Caen. Elle est le fruit d’un partenariat entre l’Éducation nationale, le Conservatoire & Orchestre de Caen, et le théâtre de Caen pour la production et la diffusion. Ce chœur se produit régulièrement, avec 20 auditions par an.

.

2023-11-18

Eglise Notre-Dame de la Gloriette Parvis Notre-Dame

Caen 14000 Calvados Normandie



La Maîtrise de Caen collaborates with the vocal ensemble Cori Spezzati, which explores little-known Baroque treasures, particularly the Venetian repertoire. King Christian IV of Denmark, a lover of the arts, and music in particular, sent young Danish musicians to study with Giovanni Gabrieli in Venice between 1599 and 1604. Mogens Pedersøn shone so brightly that he was authorized by the monarch to travel everywhere, staying for four years in the Serenissima.

His first book of madrigals was dedicated to the generous Danish king. Pedersøn finally joined the Chapel Royal in 1609, marking the definitive influence of Italian madrigals on Danish soil. Madrigals by Danish composers sent to Venice by King Christian IV of Denmark.

works by:Hans Nielsen (1580-1626)Truid Aagesen (1593-1625)Hans (Giovanni) Brachrogge (c. 1590-1638)Mogens Pedersøn (1585-1623)

with vocal ensemble Cori Spezzati.

La Maîtrise de Caen is an initiative of the City of Caen. It is the fruit of a partnership between the French Ministry of Education, the Conservatoire & Orchestre de Caen, and the Théâtre de Caen for production and distribution. The choir performs regularly, with 20 auditions a year.

La Maîtrise de Caen colabora con el conjunto vocal Cori Spezzati, que explora los tesoros poco conocidos del Barroco, en particular el repertorio veneciano. El rey Christian IV de Dinamarca, amante de las artes y de la música en particular, envió a jóvenes músicos daneses a estudiar con Giovanni Gabrieli en Venecia entre 1599 y 1604. Mogens Pedersøn brilló tanto que fue autorizado por el monarca a viajar por todas partes, y permaneció cuatro años en la Serenissima.

Su primer libro de madrigales fue dedicado al generoso rey danés. Pedersøn se incorporó finalmente a la Capilla Real en 1609, marcando definitivamente la influencia del madrigal italiano en territorio danés. Madrigales de compositores daneses enviados a Venecia por el rey Christian IV de Dinamarca.

obras de:Hans Nielsen (1580-1626)Truid Aagesen (1593-1625)Hans (Giovanni) Brachrogge (c. 1590-1638)Mogens Pedersøn (1585-1623)

con el conjunto vocal Cori Spezzati.

La Maîtrise de Caen es una iniciativa de la ciudad de Caen. Es fruto de la colaboración entre la Education Nationale, el Conservatorio y la Orquesta de Caen, y el Théâtre de Caen para la producción y la difusión. El coro actúa regularmente, con 20 audiciones al año.

Die Maîtrise de Caen arbeitet mit dem Vokalensemble Cori Spezzati zusammen, das unbekannte Schätze des Barock, insbesondere des venezianischen Repertoires, erforscht. König Christian IV. von Dänemark, ein Liebhaber der Künste und insbesondere der Musik, schickte zwischen 1599 und 1604 junge dänische Musiker nach Venedig, um bei Giovanni Gabrieli zu studieren. Mogens Pedersøn glänzte so sehr, dass ihm der Monarch erlaubte, überallhin zu reisen, und er blieb vier Jahre in der Serenissima.

Sein erstes Madrigalbuch ist dem großzügigen dänischen König gewidmet. Pedersøn trat schließlich 1609 in die königliche Kapelle ein und markierte damit endgültig den Einfluss des italienischen Madrigals auf dänischem Gebiet. Madrigale dänischer Komponisten, die von König Christian IV. von Dänemark nach Venedig geschickt wurden.

werke von:Hans Nielsen (1580-1626)Truid Aagesen (1593-1625)Hans (Giovanni) Brachrogge (um 1590-1638)Mogens Pedersøn (1585-1623)

mit dem Vokalensemble Cori Spezzati.

Die Maîtrise de Caen ist eine Initiative der Stadt Caen. Sie ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen dem Bildungsministerium, dem Conservatoire & Orchestre de Caen und dem Theater von Caen für die Produktion und Aufführung. Der Chor tritt regelmäßig auf, mit 20 Vorsingen pro Jahr.

