À la découverte de cette église qui renferme les fresques de Nicolaï Greschny Église Notre-Dame de la Gardelle Villeneuve-sur-Vère, 16 septembre 2023, Villeneuve-sur-Vère.

Venez découvrir l’église Notre-Dame de la Gardelle où vous pourrez observer des fresques remarquables de Nicolaï Greschny.

Église Notre-Dame de la Gardelle D600, 81130 Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère 81130 Tarn Occitanie 07 48 90 60 50 https://foiresauxplantes-tarn.fr Notre-Dame de la Gardelle, à mi-chemin entre Albi et Cordes, sur la D600, est l’église du cimetière.

Elle abrite un décor peint et illustré dans le style byzantin propre et original du peintre fresquiste Nicolaï Greschny. On peut y reconnaître des Villeneuvois, contemporains de sa réalisation. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©B. Piquart