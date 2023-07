Visite guidée de l’église et de ses tours en restauration Eglise Notre-Dame de la Ferté-Macé La Ferté-Macé Catégories d’Évènement: La Ferté-Macé

Orne Visite guidée de l’église et de ses tours en restauration Eglise Notre-Dame de la Ferté-Macé La Ferté-Macé, 16 septembre 2023, La Ferté-Macé. Visite guidée de l’église et de ses tours en restauration Samedi 16 septembre, 18h00 Eglise Notre-Dame de la Ferté-Macé Durée 1h. L’association de restauration de l’église vous propose de découvrir l’église Notre Dame et ses tours en cours de restauration

cette visite commentée sera suivie à 20h par le concert de l’orchestre les métamorphoses « les nuits enchantées » organisé dans le cadre du festival septembre musical de l’Orne

Eglise Notre-Dame de la Ferté-Macé Place du Général-Leclerc, 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie 02 33 37 10 97 https://www.montagnesdenormandie.fr/ https://www.facebook.com/MontagnesDeNormandie Construite à partir de 1851, cette église de style romano-byzantin possède un carillon installé dans les premières années du XXe siècle. L'orgue date quant à lui de la seconde moitié du XIXe siècle. L'église possède une collection complète de vitraux de la fin du XIXe s. et du début du XXe s.

