Découvrez cette magnifique église du XVIe siècle au cœur de Toulouse Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Découvrez cette magnifique église du XVIe siècle au cœur de Toulouse Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Découvrez cette magnifique église du XVIe siècle au cœur de Toulouse 16 et 17 septembre Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, visitez cette église toulousaine exceptionnelle.

Cette église du XVIe siècle est ornée en façade de magnifiques statues et d’un splendide tympan de céramique de Gaston Virebent, représentant le couronnement de la Vierge Marie. Église Notre-Dame-de-la-Dalbade 34 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 06 33 70 97 52 Cette église du XVIe siècle attire le regard par son magnifique tympan en céramique, unique à Toulouse, illustré en 1878 par le célèbre céramiste Gaston Virebent, qui s’inspire du couronnement de la Vierge du peintre Fra Angelico.

L’église Notre-Dame-de-la-Dalbade doit son nom à la blancheur de la chaux qui enduisaient les murs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 ©Musée du patrimoine de France Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Adresse 34 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Toulouse

Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Découvrez cette magnifique église du XVIe siècle au cœur de Toulouse Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Toulouse 2023-09-16 was last modified: by Découvrez cette magnifique église du XVIe siècle au cœur de Toulouse Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Toulouse Église Notre-Dame-de-la-Dalbade Toulouse 16 septembre 2023