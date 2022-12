JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE Eglise Notre Dame de la Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE Dimanche 29 janvier 2023, 14h30 Eglise Notre Dame de la Cousinerie

Entrée 3€

Concert de Solidarité au profit de la fondation Raoul Follereau; Scène musicale partagée; le dimanche 29 janvier à partir de 14h30; église Notre-Dame;quartier de la Cousinerie, allée du Cercle

JOURNEE MONDIALE DES MALADES DE LA LEPRE A l'occasion de la Journée Mondiale des Malades de la Lèpre, le dimanche 29 janvier, l'association « Ajun Chantre De-ci De-là » a le plaisir et la joie de vous inviter à un concert de solidarité au profit de la Fondation Raoul Follereau.

Le concert se déroulera sous la forme d’une scène partagée, à l’église Notre-Dame de la Cousinerie, allée du cercle, à partir de 14h30. En ouverture, une séquence audiovisuelle, nous mènera au Bénin, auprès d’une jeune maman, Assiba, prise en charge par le centre de traitement anti- lèpre du village de Ouidah.

Au programme musical: Chants du monde avec la chorale « Cantabile » et musiques populaires chantées, telles que pop, folk, country, et reggae

Possibilité de réserver : ajunchantres2si2la@gmail.com

Blog : http://ajunchantres2si2la.fr/

