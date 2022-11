Concert Magnificat église Notre-Dame de La Baule La baule Catégories d’évènement: La baule

MAGNIFICAT ou les plus grands chefs- d'œuvres baroques! 03 décembre 2022 , 18:00 à l'église Notre-Dame de La Baule 04 décembre 2022, 16:00 à l'église Notre-Dame d'Espérance à Saint – Nazaire

04 décembre 2022, 16:00 à l’église Notre-Dame d’Espérance à Saint – Nazaire Le thème du Magnificat (ou cantique de la Vierge) a inspiré de très nombreux compositeurs au fil des siècles.

Les grands maîtres de l’époque baroque ont abordé ce texte en faisant preuve d’une inspiration débordante.

L’Ensemble Vocal Euterpia-Choeur de La Baule, le Chœur de Chambre du Maine et l’Orchestre Barok en Stock vous proposeront d’écouter de larges extraits de ces flamboyantes compositions les 3 et 4 décembre prochains.

Vivaldi, Durante, Caldara, Corelli et Monteverdi seront à l’honneur. Vous pourrez découvrir toute la virtuosité de ces musiciens exceptionnels dont on ne se lasse jamais. Claudio Monteverdi, en particulier, vous transportera à Saint Marc de Venise, basilique pour laquelle il composa son exaltant Magnificat en utilisant des effets acoustiques impressionnants.

Ajoutons que ces concerts permettront également d’entendre Jean-Sébastien Bach dans un somptueux motet qui complétera le feu d’artifice de ces concerts festifs.

Enfin, les artistes, sous la direction d’Yves Parmentier, présenteront quelques extraits de ces œuvres lors d’une animation en l’église St Pierre d’Escoublac le 27 novembre Billetterie à l’Office de Tourisme de La Baule

Billet à présenter à l’entrée le jour du concert.

Ouverture des portes à 17h30. Pas de bar ni restauration sur place.

Placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:00:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00

