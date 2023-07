Cet évènement est passé Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Champcueil (91) église Notre-Dame de l’ Assomption, 6, rue de la procession 91750 Champcueil Champcueil Catégories d’Évènement: Champcueil

Essonne Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Champcueil (91) église Notre-Dame de l’ Assomption, 6, rue de la procession 91750 Champcueil Champcueil, 1 juillet 2023, Champcueil. Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Champcueil (91) Samedi 1 juillet, 21h00 église Notre-Dame de l’ Assomption, 6, rue de la procession 91750 Champcueil Libre participation Au programme,Henri Du Mont(1610-1684), Nicolas de Grigny (1672-1703),Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Vincenzo Bellini (1801-1835) église Notre-Dame de l’ Assomption, 6, rue de la procession 91750 Champcueil 6, rue de la procession 91750 Champcueil Champcueil 91750 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.champcueilmusiqueetpatrimoine.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Champcueil, Essonne Autres Lieu église Notre-Dame de l' Assomption, 6, rue de la procession 91750 Champcueil Adresse 6, rue de la procession 91750 Champcueil Ville Champcueil Departement Essonne Age max 99 Lieu Ville église Notre-Dame de l' Assomption, 6, rue de la procession 91750 Champcueil Champcueil

église Notre-Dame de l' Assomption, 6, rue de la procession 91750 Champcueil Champcueil Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champcueil/