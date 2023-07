38ème Festival d’Orgue Baroque de Notre-Dame de Guibray Église Notre-Dame de Guibray – 21 Rue Notre Dame Falaise, 16 juillet 2023, Falaise.

Falaise,Calvados

Pour la 38ème du Festival d’Orgue de Notre-Dame de Guibray, laissez-vous porter par la musique baroque durant 4 concerts retransmis sur écran géant.

* Dimanche 16 juillet : Olivier HOUETTE

Tomoe INOMATA, orgue

Œuvres de Lully, Charpentier, Purcell

* Dimanche 23 juillet : Erwan LE PRADO

Œuvres de Guilain, Marchand, Lebègue, Bach

* Dimanche 30 juillet : Tom RIOULT

Œuvres de Frescobaldi, Bruna, Buxtehude, De Grigny

* Dimanche 6 août : Orgue en trio

Œuvres de Gigault, Couperin, De Grigny.

2023-07-16 17:30:00 fin : 2023-07-16 19:30:00

Église Notre-Dame de Guibray – 21 Rue Notre Dame

Falaise 14700 Calvados Normandie



For the 38th Notre-Dame de Guibray Organ Festival, let yourself be carried away by Baroque music during 4 concerts broadcast on a giant screen.

* Sunday, July 16: Olivier HOUETTE

Tomoe INOMATA, organ

works by Lully, Charpentier, Purcell

* Sunday, July 23: Erwan LE PRADO

works by Guilain, Marchand, Lebègue, Bach

* Sunday, July 30: Tom RIOULT

works by Frescobaldi, Bruna, Buxtehude, De Grigny

* Sunday August 6: Organ trio

works by Gigault, Couperin, De Grigny

En el 38º Festival de Órgano de Notre-Dame de Guibray, déjese llevar por la música barroca durante 4 conciertos retransmitidos en pantalla gigante.

* Domingo 16 de julio: Olivier HOUETTE

Tomoe INOMATA, órgano

obras de Lully, Charpentier y Purcell

* Domingo 23 de julio: Erwan LE PRADO

obras de Guilain, Marchand, Lebègue, Bach

* Domingo 30 de julio: Tom RIOULT

obras de Frescobaldi, Bruna, Buxtehude, De Grigny

* Domingo 6 de agosto: Trío de órgano

obras de Gigault, Couperin, De Grigny

Zum 38. Orgelfestival von Notre-Dame de Guibray lassen Sie sich während vier Konzerten, die auf Großbildschirme übertragen werden, von der Barockmusik mitreißen.

* Sonntag, 16. Juli: Olivier HOUETTE

Tomoe INOMATA, Orgel

werke von Lully, Charpentier, Purcell

* Sonntag, 23. Juli: Erwan LE PRADO

werke von Guilain, Marchand, Lebègue, Bach

* Sonntag, 30. Juli: Tom RIOULT

werke von Frescobaldi, Bruna, Buxtehude, De Grigny

* Sonntag, 6. August: Orgel-Trio

werke von Gigault, Couperin, De Grigny

