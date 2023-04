Concert eglise notre dame de grâce Loos Catégories d’évènement: Loos

Concert eglise notre dame de grâce, 21 mai 2023, Loos. Concert Dimanche 21 mai, 16h00 eglise notre dame de grâce entrée libre L’orgue et ses « reflets imprévus » avec Didier Aubin, Organiste, le dimanche 21 mai 2023 à 16h. Eglise Notre Dame de Grâce à Loos eglise notre dame de grâce place carnot 59120 loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesamisdenotredamedeloos@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

