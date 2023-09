Exposition de Bob Auber en compagnie de l’artiste Église Notre-Dame de Gardes-le-Pontaroux Gardes-le-Pontaroux, 16 septembre 2023, Gardes-le-Pontaroux.

Exposition de Bob Auber en compagnie de l’artiste 16 et 17 septembre Église Notre-Dame de Gardes-le-Pontaroux Gratuit. Entrée libre.

De grands tableaux, encadrés de blanc et un, de noir.

De la couleur, de la couleur comme des mots-couleur.

Un tourbillon de couleurs où, peut-être, entendrez-vous, passant de toile en toile : la musique d’un charmeur de serpent, du haut des terrasses de la médina ? La polyphonie de Palestrina ? La musique d’une fête joyeuse ? Les bruits de la guerre autour de la grande porte de Kiev, devant ce tableau cerclé de noir comme une carte de deuil ? Ou, quelques pas plus loin, devant une autre toile, la chanteuse de jazz à la voix rauque et le rythme sourd d’une basse ?

« La visite est un dialogue »

En compagnie de l’artiste : il vous écoute de toile en toile, torche en main, éclairant à votre demande un détail, passant ainsi de l’ombre à la lumière. Il écoute, silencieux. Il attend. Il écoute votre musique. Point n’est besoin de connaître le solfège. Que des notes et des mots-couleur.

Un voyage plus qu’une exposition, en écho à la peinture, à l’écoute de ce murmure de la musique intérieure de chacun, ici, la votre !

Plus qu’une exposition : de la couleur, de la couleur, toutes les couleurs d’une vie d’artiste à partager. Une autre façon de jouer, tel un pianiste : la poésie qui chante au bout des doigts. Une exposition où vous pouvez venir avec un poème, un instrument de musique et faire quelques pas de danse !

Église Notre-Dame de Gardes-le-Pontaroux 4 rue Notre-Dame, 16320 Gardes-le-Pontaroux Gardes-le-Pontaroux 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 18 09 27 79 https://notredamedegardes.fr/ « Prieuré-cure de l’ancien diocèse de Périgueux, cette église est composée d’une nef romane voûtée restaurée au XVe siècle. À cette époque, un bas-côté fut également ajouté au sud, ainsi qu’un faux-carré plus étroit, également d’inspiration romane, et une abside semi-circulaire intégrée dans un chevet à trois pans. La nef comportait autrefois quatre travées voûtées en berceau, dont les supports sont encore visibles sur le mur nord, percé de deux fenêtres. Au XVe siècle, des demi-colonnes furent ajoutées contre ce mur, permettant la pénétration des doubleaux et des ogives des voûtes des trois travées. Au sud, ces éléments reposent sur des colonnes qui remplacent le mur, formant ainsi trois arcades qui communiquent avec le bas-côté se terminant par un mur droit.

Au-dessus du faux-carré s’élève une coupole barlongue reposant sur des trompes, soutenue par de grands arcs en plein cintre à double rouleau, portés par des pilastres à ressauts. L’abside en cul-de-four est éclairée par trois fenêtres étroites. La façade de la nef est flanquée de deux contreforts, celui du sud comportant une tablette en pierre destinée à recevoir les corps lors des enterrements. La porte, dotée d’un seul vantail reposant sur des colonnes, est ornée de magnifiques chapiteaux et encadrée d’un cordon. Une fenêtre la surmonte. Le pignon est commun à la nef et au bas-côté. La porte du bas-côté, en forme de cintre circulaire avec un tympan nu, est encadrée de moulures prismatiques et surmontée de trois pinacles. Le mur nord est renforcé par des arcades aveugles en plein cintre, entre les contreforts. Le faux-carré présente sur ses côtés un arc aveugle à deux rouleaux, comme s’il avait été conçu pour accueillir des croisillons. Il supporte un beau clocher à trois étages, chacun étant retraité et séparé par des cordons, surmonté d’une flèche en pyramide quadrangulaire en pierre. Les faces du clocher sont décorées de trois arcades aveugles sur pilastres au premier étage, de deux arcs entourés d’un cordon renfermant des baies géminées, aujourd’hui ouvertes, sur colonnettes avec chapiteaux et tailloirs prolongés sur le côté au deuxième étage, et d’un seul arc de même forme au troisième étage. De gros contreforts droits sont appliqués sur le mur sud du bas-côté, tandis que les deux angles sont renforcés par des contreforts obliques. »

Voici une description brillante et précise de l’église Notre-Dame de Gardes-le-Pontaroux, que vous aurez la chance de découvrir par vous-même Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

