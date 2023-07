Visite guidée de l’église Notre Dame de France de Juvisy Eglise Notre Dame de France Juvisy-sur-Orge Catégories d’Évènement: Essonne

Juvisy-sur-Orge Visite guidée de l’église Notre Dame de France de Juvisy Eglise Notre Dame de France Juvisy-sur-Orge, 16 septembre 2023, Juvisy-sur-Orge. Visite guidée de l’église Notre Dame de France de Juvisy 16 et 17 septembre Eglise Notre Dame de France Entrée libre L’association Les Amis de l’église de Juvisy propose des visites commentées de l’église Notre Dame de France, en continu, les samedi et dimanche après-midi. L’église est également ouverte au public les samedi et dimanche de 9h00 à 18h00. Des panneaux explicatifs sont disposés dans l’église pour des visites libres Eglise Notre Dame de France 3 place du Maréchal Leclerc 91260 Juvisy sur Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France 01 69 21 43 81 Eglise paroissiale bâtie en 1938 sur un terrain communal, après l’effondrement de l’ancienne église Saint Nicolas, elle obtient le label Architecture contemporaine remarquable en 2011 (décors intérieurs des ateliers Mauméjan, statue de Notre Dame de France de Georges Guiraud…). Visites commentées proposées par l’Association des Amis de l’église de Juvisy RER C et D à 500 mètres (station : Juvisy), parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ADECE Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Juvisy-sur-Orge Autres Lieu Eglise Notre Dame de France Adresse 3 place du Maréchal Leclerc 91260 Juvisy sur Orge Ville Juvisy-sur-Orge Departement Essonne Age max 99 Lieu Ville Eglise Notre Dame de France Juvisy-sur-Orge

Eglise Notre Dame de France Juvisy-sur-Orge Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juvisy-sur-orge/