Juvisy-sur-Orge Église Notre-Dame-de-France, Juvisy-sur-Orge (91) Eglise Notre Dame de France Juvisy-sur-Orge, 1 juillet 2023, Juvisy-sur-Orge. Église Notre-Dame-de-France, Juvisy-sur-Orge (91) Samedi 1 juillet, 19h00 Eglise Notre Dame de France Entrée libre La paroisse vous invite à découvrir la belle église de la commune !

Elle restera ouverte pendant une bonne partie de la nuit invitant ainsi chacun à franchir le seuil afin de découvrir les richesses de son patrimoine de proximité. Au programme : – Un concert Gospel

– Des visites guidées de l’église dans une ambiance lumineuse et sonore

– Une exposition de quelques objets en provenance du musée Delouvrier d’Évry

– Des témoignages

– Un coin apéro

Eglise Notre Dame de France 3 Pl. du Maréchal Leclerc, 91260 Juvisy-sur-Orge

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

