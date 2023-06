Église Notre-Dame, Forges-les-Bains (91) Eglise Notre-dame de Forge-les-Bains Forges-les-Bains Forges-les-Bains Catégories d’Évènement: Essonne

Forges-les-Bains Église Notre-Dame, Forges-les-Bains (91) Eglise Notre-dame de Forge-les-Bains Forges-les-Bains, 24 juin 2023, Forges-les-Bains. Église Notre-Dame, Forges-les-Bains (91) Samedi 24 juin, 21h00 Eglise Notre-dame de Forge-les-Bains Entrée libre Les Amis de l’église Notre-Dame de Forges-les-Bains ouvriront exceptionnellement l’édifice cette soirée là de 21h à minuit.

Des bénévoles de l’association vous feront découvrir l’histoire du lieu et son architecture lors de visites commentées.

Les ornements liturgiques et autres objets d’art religieux seront exposés. Alors n’hésitez plus et venez visiter cet édifice lors de La Nuit des églises ! Eglise Notre-dame de Forge-les-Bains place de l’Eglise 91470 FORGES LES BAINS Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mfbeaupparain@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.62.11.39.42 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00 Essonne Forge-les-Bains Association des Amis de l’Église Notre-Dame de Forges-les-Bains Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Forges-les-Bains Autres Lieu Eglise Notre-dame de Forge-les-Bains Adresse place de l'Eglise 91470 FORGES LES BAINS Ville Forges-les-Bains Departement Essonne Age max 99 Lieu Ville Eglise Notre-dame de Forge-les-Bains Forges-les-Bains

Eglise Notre-dame de Forge-les-Bains Forges-les-Bains Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forges-les-bains/

Église Notre-Dame, Forges-les-Bains (91) Eglise Notre-dame de Forge-les-Bains Forges-les-Bains 2023-06-24 was last modified: by Église Notre-Dame, Forges-les-Bains (91) Eglise Notre-dame de Forge-les-Bains Forges-les-Bains Eglise Notre-dame de Forge-les-Bains Forges-les-Bains 24 juin 2023