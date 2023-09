Cet évènement est passé Visite de l’Eglise Notre-Dame et son clocher Eglise Notre Dame de Domérat Domérat Catégories d’Évènement: Allier

Domérat Visite de l’Eglise Notre-Dame et son clocher Eglise Notre Dame de Domérat Domérat, 16 septembre 2023, Domérat. Visite de l’Eglise Notre-Dame et son clocher 16 et 17 septembre Eglise Notre Dame de Domérat Réservation obligatoire Le service culture vous propose de découvrir les merveilles et les mystères de l’église Notre-Dame, typique de la région, et de sa célèbre crypte. Une montée rarissime vous attend dans le clocher de l’église. Eglise Notre Dame de Domérat Place Bacchus Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 20 01 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@domerat.agglo-montlucon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00 Ville de Domérat Détails Catégories d’Évènement: Allier, Domérat Autres Lieu Eglise Notre Dame de Domérat Adresse Place Bacchus Domérat Ville Domérat Departement Allier Lieu Ville Eglise Notre Dame de Domérat Domérat latitude longitude 46.360242;2.535111

Eglise Notre Dame de Domérat Domérat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domerat/