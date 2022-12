Concert de Noël La Soubirane trio Eglise Notre Dame de Decazeville, Decazeville (12)

10

avec La soubirane Trio Eglise Notre Dame de Decazeville, Decazeville (12) Eglise Notre Dame de Decazeville, 12300 Decazeville, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40231 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] le trio nous enchantera de chants sacrés et traditionnels autour de la nativité. Un concert vivant, vibrant humoristique et généreux. source : événement Concert de Noël La Soubirane trio publié sur AgendaTrad

2022-12-18T15:00:00+01:00

2022-12-18T16:30:00+01:00

