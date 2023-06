Visite libre de l’église Notre-Dame Eglise Notre Dame de Combon Combon Combon Catégories d’Évènement: Combon

Présentation de vêtements liturgiques de différentes époques avec fiches explicatives de leurs usages et de leur signification.

Exposition d’objets de la confrérie des charitons. Eglise Notre Dame de Combon 19 rue de l’église 27170 Combon Combon 27170 Eure Normandie 02 32 35 41 22 L’église Notre-Dame de Combon date du XIIe siècle pour la partie la plus ancienne. Elle a été remaniée au XVIe siècle. Elle possède un magnifique retable.

