Montée paroissiale au Sacré Cœur Église Notre-Dame de Clignancourt Paris Catégorie d’Évènement: Paris Montée paroissiale au Sacré Cœur Église Notre-Dame de Clignancourt Paris, 15 décembre 2023, Paris. Montée paroissiale au Sacré Cœur Vendredi 15 décembre, 19h30 Église Notre-Dame de Clignancourt 19h30 : Diner possible à Êphrem (s’inscrire auprès du secretariat@ndclignancourt.org)

20h30 : temps de partage entre nous

22h : messe ; Possibilité de rester pour la nuit de priere. Église Notre-Dame de Clignancourt 2 place Jules Joffrin, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France [{« link »: « mailto:secretariat@ndclignancourt.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:00:00+01:00

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de Clignancourt Adresse 2 place Jules Joffrin, 75018 Paris Ville Paris Lieu Ville Église Notre-Dame de Clignancourt Paris latitude longitude 48.892618;2.345112

Église Notre-Dame de Clignancourt Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/