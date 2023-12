Cet évènement est passé Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Église Notre-Dame de Clignancourt Paris Catégorie d’Évènement: Paris Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Église Notre-Dame de Clignancourt Paris, 8 décembre 2023 06:30, Paris. Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Vendredi 8 décembre, 07h30, 12h00, 17h30, 19h00 Église Notre-Dame de Clignancourt Messes à 7h30 (à la crypte) et 12h (avec orgue).

Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h.

Étude des quatre textes des lectures du dimanche 15h30 à 17h à la Maison Paroissiale.

Chapelet à 17h30. Messe solennelle à 19h (avec orgue).

20h : soupe préparée par les jeunes de l’aumônerie (salle de la Sainte-Famille).

20h30-22h : veillée de prière dans l’église. Église Notre-Dame de Clignancourt 2 place Jules Joffrin – 75018 Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T07:30:00+01:00 – 2023-12-08T09:00:00+01:00

