GRAND CONCERT DE FIN D'ANNÉE

Dimanche 18 juin, 15h00
Église Notre-Dame de Clignancourt

Participation libre pour soutenir les œuvres caritatives de la paroisse

Matthieu ROMAND (cor)

Emilien LEFEVRE (hautbois)

Jean-Philippe KUZMA

et Hélène ROBLIN (violons)

Elsa BENABDALLAH (alto)

Marion GAILLAND (violoncelle)

Wei Yu CHANG (contrebasse)

Anne-Lise HEMERY (piano)

Œuvres de Brahms, Mendelssohn, Mozart, Dvořák, Fauré.

Église Notre-Dame de Clignancourt
2 place Jules Joffrin, 75018 Paris

2023-06-18T15:00:00+02:00

