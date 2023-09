Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer DUO En concert Eglise Notre Dame de Châtel Châtel-Montagne, 21 septembre 2023, Châtel-Montagne.

Châtel-Montagne,Allier

Rejoignez-nous pour un moment poétique et musical à 20h en l’église de Châtel-Montagne

– Tournée des lieux patrimoniaux sur le territoire de l’Allier

– Participation libre sans réservation.

2023-09-21 20:00:00 fin : 2023-09-21 . .

Eglise Notre Dame de Châtel Place Alphonse Corre

Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for a moment of poetry and music at 8pm in the church of Châtel-Montagne

– Tour of heritage sites in the Allier region

– Free admission, no reservation required

Acompáñenos en un momento poético y musical a las 20:00 h en la iglesia de Châtel-Montagne

– Recorrido por el patrimonio de la región de Allier

– Entrada gratuita, sin reserva previa

Begleiten Sie uns zu einem poetischen und musikalischen Moment um 20 Uhr in der Kirche von Châtel-Montagne

– Tournee durch die Orte des Kulturerbes im Departement Allier

– Freie Teilnahme ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-09-15 par Vichy Destinations